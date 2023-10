Spagna: Sanchez, legge amnistia unica via per formare governo socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di amnistia è l’unica via per formare un governo socialista in Spagna. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo uscente Pedro Sanchez, citato dall’agenzia di stampa “Europa Press”, al Comitato federale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe). “In nome della Spagna e nel suo interesse oggi difendo l’amnistia in Catalogna”, ha affermato Sanchez, sottolineando che la legge può contribuire a evitare un governo di destra. Il premier spagnolo ha osservato che prima delle elezioni l’ipotesi di un’amnistia non era emersa, ma adesso è “l’unica via possibile” per evitare di tornare alle urne. “Dobbiamo fare di necessità virtù”, ha affermato il premier spagnolo. (Spm)