Spagna: Commissioni operaie, amnistia necessaria per normalizzazione Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario della Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo), Unai Sordo, una legge di amnistia è "necessaria" per "contribuire alla normalizzazione della vita politica e sociale in Catalogna”, e non solo per l'investitura" di Pedro Sanchez alla presidenza del governo. Il sindacalista lo ha affermato in alcune dichiarazioni ai media a Valencia, prima di partecipare alla conferenza "Società, diritti ed estrema destra. L'ombra del capitalismo nel XXI secolo". Sordo ha condiviso le parole del premio uscente Sanchez, secondo il quale la Catalogna è pronta "per una riunificazione totale" e l'approvazione di una legge di amnistia è “l’unico modo" per avere un governo socialista. "Ciò che non contribuirà molto alla normalizzazione sociale e politica della Catalogna sono le centinaia di procedimenti penali che si sono conclusi con pene detentive per persone che, in un certo momento, hanno commesso l'atto illecito, ad esempio, di aprire un seggio elettorale", ha evidenziato Sordo. (Spm)