Roma: al via raduno per manifestazione pro Palestina, corteo sfilerà verso San Giovanni

- Si stanno radunando a Roma, a piazza di Porta San Paolo, centinaia di manifestanti provenienti da tutta Italia che oggi prendono parte al corteo nazionale contro la guerra e per la pace in Palestina. Il corteo partirà intorno alle 15 da piazza di Porta San Paolo e sfilerà su viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena e via di San Gregorio. Attraverserà via Labicana, viale Alessandro Manzoni, via Emanuele Filiberto e giungerà a piazza San Giovanni in Laterano. (Rer)