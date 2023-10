Spagna: Feijoo, Sanchez sottoponga amnistia a decisione di tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha chiesto al presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, di sottoporre l'approvazione dell'amnistia alla decisione di tutti i cittadini. In un messaggio su X, Feijoo ha pubblicato un video che mostra Sanchez dire in un'intervista prima delle elezioni generali di luglio che non ci sarebbe stata alcuna amnistia o referendum sull'autodeterminazione, e poi il discorso di oggi davanti al Comitato federale socialista, in cui ha evidenziato che la legge deve essere approvata "in nome della Spagna e dell’interesse nazionale”. "L'unica cosa che è cambiata è che Pedro Sanchez ha perso le elezioni generali", ha osservato l'esponente conservatore. Per questo motivo, Feijjo ha sottolineato che se il premier intende portare avanti la legge di amnistia, "dovrebbe sottoporla alla decisione di tutti gli spagnoli e non solo al plauso dei dirigenti da lui stesso nominati". (Spm)