Milano: La Russa (Fdi), manifestazione su 90/91, solidarietà a personale Atm

- Ieri sera Fratelli d'Italia si è mobilitata per chiedere al Sindaco Beppe Sala più sicurezza sui mezzi pubblici e il ripristino del servizio della polizia locale -Tutela Trasporto Servizio Pubblico-, dal Sindaco, di fatto azzerato, che era attivo all'epoca dell'assessore Riccardo De Corato di fratelli d'Italia, durante i governi Albertini e Moratti. Afferma Romano La Russa assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia: "ieri sera abbiamo voluto portare la nostra solidarietà al personale viaggiante di ATM troppo spesso aggredito da sbandati e delinquenti. L'ultimo caso la notte tra il 26 e il 27 ottobre, appena due giorni fa. Ormai molte persone, soprattutto le ragazze preferiscono percorrere chilometri a piedi piuttosto che salire sui mezzi ATM". Aggiunge l'Assessore: "voglio ringraziare i militanti dei 5 gruppi, che allo stesso orario ieri sera fino a tarda notte sono saliti contemporaneamente a bordo di altre linee critiche di bus e tram per manifestare la vicinanza ai cittadini milanesi indifesi ,vittime di insulti e violenze quotidianamente. Ormai i mezzi di trasporto sono diventati una giungla, soprattutto nelle ore notturne, dove vige la legge della foresta". Insieme a me hanno partecipato , e li ringrazio, l' on. Stefano Maullu, l'on. Riccardo De Corato, i consiglieri Marco Bestetti, Enrico Marcora, e il consigliere di municipio Alfonso De Rosa, che con gli altri consiglieri di zona ha guidato i 5 gruppi nelle varie linee ATM. "Le parole dello slogan "La paura fa 90"-ha concluso Romano La Russa- coincidono, purtroppo, con le dichiarazioni raccolte degli autisti che abbiamo incontrato ieri sera. Nelle prossime settimane, accogliendo e ascoltando il grido di dolore dei dipendenti ATM e degli incolpevoli viaggiatori, organizzeremo altre iniziative per la sicurezza sui mezzi pubblici, e intensificheremo le nostre azioni politiche contro il governo di Sinistra di Milano. (Com)