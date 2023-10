Imprese: Aurigemma a inaugurazione Moacasa, "è settore strategico per il Lazio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha partecipato questa mattina alla inaugurazione di Moacasa, la mostra di arredo e design, che si tiene alla Fiera di Roma, fino al 5 novembre. "Si tratta di un settore che, nonostante alcune difficoltà in passato, ora sta vivendo una fase di crescita - afferma Aurigemma in una nota -. Parlando del Lazio, le vendite di mobili sono aumentate di oltre il 5 per cento: un dato significativo, che dimostra anche quanto il design, l'arredo e tutto il comparto rappresentino delle eccellenze, che forniscono un contributo importante per lo sviluppo economico della nostra regione e del tessuto produttivo locale. Come istituzioni, dobbiamo essere da supporto a queste attività, per contribuire alla crescita ulteriore di questo ambito, e poi al fine di cercare di rendere il nostro territorio sempre più attrattivo per aziende e imprese". (Rer)