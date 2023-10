Giappone: Aiea, scarico acque Fukushima procede “come previsto e senza preoccupazioni tecniche”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scarico in mare delle acque trattate della centrale nucleare giapponese di Fukushima Daiichi sta procedendo “come previsto e senza preoccupazioni tecniche”. Lo riferisce un comunicato dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) al termine della prima missione in Giappone per verificare la sicurezza delle operazioni di scarico, sulla quale sarà pubblicato un rapporto entro la fine dell’anno. La squadra di esperti internazionali inviata nel Paese asiatico, dal 24 al 27 ottobre, ha esaminato le strutture e le attrezzature installate per scaricare l’acqua trattata col sistema Alps (Advanced Liquid Processing System), ha avuto colloqui con tecnici dell’operatore Tokyo Electric Power Company (Tepco) e ha esaminato i dati disponibili sui primi due scarichi. La task force, guidata da Gustavo Caruso, ha avuto anche colloqui col ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria e con l’Autorità di regolazione nucleare (Nra). (segue) (Git)