Giappone: Aiea, scarico acque Fukushima procede “come previsto e senza preoccupazioni tecniche” (3)

- Il gruppo di lavoro comprende esperti dell’Aiea ed esterni, provenienti da undici paesi: Argentina, Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Isole Marshall, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Vietnam. Il 4 luglio ha pubblicato un rapporto in cui, dopo un’attività durata due anni, ha concluso che il piano del Giappone per la gestione dell’acqua trattata è coerente con gli standard di sicurezza internazionali e che dal rilascio dell’acqua ci si può attendere un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull’ambiente. Ora l’Aiea, ha spiegato la sua vicedirettrice generale, Lydie Evrard, si sta concentrando sull’applicazione del piano e continuerà a esercitare un monitoraggio a lungo termine, come concordato a luglio tra il direttore generale dell’Aiea, Rafael Mariano Grossi, e il governo giapponese. (Git)