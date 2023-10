© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene ha fatto il governo italiano ad astenersi sulla risoluzione dell’Onu. Il testo non sottolineava che Hamas è un gruppo terroristico e non dava per scontato il diritto di Israele di difendersi”. Lo afferma Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg1. (Rin)