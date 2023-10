Medio Oriente: Al Sisi, solo 20 camion al giorno a Gaza non bastano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di 20 camion al giorno nella Striscia di Gaza "non è sufficiente e abbiamo bisogno di maggiori aiuti". Lo ha detto oggi il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, in un discorso al Forum industriale annuale egiziano, sottolineando che il suo Paese "sta lavorando per alleviare la crisi a Gaza attraverso il rilascio degli ostaggi". Il presidente egiziano ha accolto con favore la risoluzione approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si chiede un cessate il fuoco a Gaza. L’espansione del conflitto "trasformerebbe la regione in una bomba a orologeria", ha affermato Al Sisi. (Cae)