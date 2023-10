Inflazione: Confindustria, a fine anno in linea con obiettivo del +2,0 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica dei prezzi al consumo in Italia sta proseguendo in graduale rallentamento da dicembre 2022, scendendo al +5,3 per cento annuo a settembre 2023. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto del Centro studi di Confindustria (Csc). "Un valore ancora alto rispetto all’obiettivo Bce del 2,0 per cento, ma decisamente più favorevole rispetto ai record toccati nel 2022 (+11,8per cento a ottobre e novembre). La variazione acquisita per la media del 2023 è pari al +5,7 per cento". Nello scenario Csc, che incorpora un prezzo del gas in moderato aumento rispetto ai minimi di luglio, l’inflazione continuerà a frenare (soprattutto nei mesi finali del 2023, grazie a un favorevole “effetto base”), tornando in linea con l’obiettivo del +2,0 per cento a fine anno. In media, si attesterà al +5,8 per cento (da +8,1 per cento nel 2022), con una revisione al ribasso di -0,5 punti rispetto allo scenario Csc di marzo. Nel 2024, terminata ormai la lunga frenata, l’inflazione è attesa ri - manere intorno ai valori di fine 2023, assestandosi al +2,1 per cento in media.(Rin)