Viabilità: Aspi, chiuso per una notte allacciamento A4 Torino-Trieste-A58

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sul ramo di allacciamento A4 Torino-Trieste- A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 31 ottobre alle 5:00 di mercoledì 1 novembre, sarà chiusa l'immissione sulla A58, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna.In alternativa si consiglia di uscire sulla A4 alla stazione di Cavenago, percorrere la SP176 ed entrare sulla A58 alla stazione di Pessano con Bornago. (Com)