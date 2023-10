Legge Bilancio: Carfagna (Az), inaccettabile che ancora non sanno cosa hanno approvato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può vedere un governo che il lunedì approva una legge di bilancio e a distanza di dieci giorni gli stessi ministri che l'hanno presentata in conferenza stampa, i vicepremier, non sanno che cosa hanno approvato in Consiglio dei ministri". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, nel suo intervento all'assemblea del partito. "Tra l'altro – ha aggiunto - dalle bozze che circolano, perché siamo costretti a parlare di bozze, ci sembra una manovra poco adeguata ad affrontare la gravità del momento. Di più: la procedura istituzionale, i meccanismi che porteranno all'approvazione, chissà quando, di questa legge di bilancio, ci sembrano alquanto bizzarri e abbastanza indecenti", ha concluso Carfagna. (Rin)