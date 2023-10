Medio Oriente: le forze israeliane attaccano le infrastrutture di Hezbollah in Libano - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Un caccia israeliano ha attaccato le infrastrutture militari del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah in Libano, "in risposta al lancio di un razzo" diretto dal territorio libanese verso Israele e atterrato in territorio siriano. Lo riferiscono le Idf su X (ex Twitter). Le Idf hanno poi abbattuto un altro missile terra-aria, proveniente dal Paese dei Cedri e diretto contro un aereo dell'aviazione israeliana. (Res)