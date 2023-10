Tim: fonti Chigi, piano Merlyn estraneo a intenzioni governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con riferimento alla sedicente proposta recentemente emersa sul futuro di Tim, il governo fa notare di aver preso altre decisioni che contemplano un altro piano, reso manifesto alla società Tim e al mercato con trasparenza e nelle modalità corrette. Qualsiasi altra iniziativa è estranea alle intenzioni del governo”. E’ quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi, in riferimento al piano “TimValue” alternativo a quello di Kkr, sottoposto al cda di Tim dal fondo lussemburghese Merlyn Partners. “Si sottolinea, inoltre, che l'iniziativa assunta dal governo prevede chiaramente il controllo pubblico sull’assetto strategico come risultato finale espressamente garantito dalla proposta - l’unica proposta - alla quale l'esecutivo partecipa con il riconoscimento del ruolo strategico e dei poteri speciali riconosciuti al governo, in piena conformità all'ordinamento Ue", concludono.(Rin)