- Un uomo italiano di 38 anni, condannato per violenza sessuale, era risultato irreperibile ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Frosinone, quindi è stato accompagnato in carcere. L'uomo, per il reato commesso a Supino nel 2019, deve scontare una pena di quattro anni di reclusione.(Rer)