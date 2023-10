Energia: Meloni, governo ha preso spunto da Enrico Matteo per strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Enrico Mattei "l'attuale governo ha preso spunto per una di quelle che noi consideriamo le principali iniziative strategiche di questo governo che riparte proprio dall'energia, riparte proprio da una crisi che può diventare opportunità per riposizionare la nazione a livello geostrategico", ha sottolineato Meloni. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando ad Acqualagna, nelle Marche. Il Piano Mattei "verrà presentato al Parlamento nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi vogliamo fare dell'Italia l'hub dell'approvvigionamento energetico d'Europa. Un ruolo geo-strategico che ci rimette al centro del Mediterraneo, il nostro ruolo storico, un ruolo che non sempre abbiamo saputo interpretare", ha spiegato. "Un nuovo rapporto con i Paesi africani, una cooperazione strategica che ci consenta di stringere i nostri reciproci destini. Noi siamo la porta d'ingresso" del Mediterraneo, "noi siamo la porta d'ingresso di questo incontro", ha aggiunto.(Rin)