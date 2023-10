Marche: Meloni, invertire rotta su politiche di coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto che firmiamo con le Marche "è il secondo in Italia, fa parte di un ampio lavoro di riforma per invertire la rotta sulle politiche di coesione, strumento previsto dai trattati europei per ridurre disparità tra territori che si basano su fondi europei. L'Italia per troppi anni non si è distinta per l'attuazione di politiche di coesione. Noi abbiamo deciso di intervenire in modo strutturale". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a Acqualagna, per la firma dell'accordo per la coesione tra il governo e la Regione Marche. Spesso c'è stata "l'incapacità di spendere le risorse, è mancata la capacità di metterle a terra nei tempi giusti e sulle priorità", ha ricordato la premier.(Rin)