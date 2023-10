© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'astensione dell'Italia all'Assemblea dell'Onu sulla risoluzione in merito alla crisi in Medio Oriente "era la più equilibrata tra le posizioni possibili, non a caso è la posizione della maggioranza dei Paesi europei e del G7". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Acqualagna, nelle Marche. (Rin)