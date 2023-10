Legge Bilancio: Meloni, lunedì in Parlamento, saldi invariati rispetto a Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sulla legge di Bilancio "è un lavoro che abbiamo sostanzialmente concluso. Lunedì la inviamo in Parlamento". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa ad Acqualagna, nelle Marche. "Non è stata modificata rispetto ai saldi di bilancio approvati in Consiglio dei ministri, siamo pronti a procedere", ha aggiunto. "Confido che sarà approvata in tempi rapidi", ha auspicato la premier.(Rin)