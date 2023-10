Medio Oriente: "L'Orient Le Jour" conferma che Israele ha usato fosforo bianco in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano libanese "L'Orient Le Jour" ha confermato che Israele ha utilizzato munizioni al fosforo bianco nelle sue operazioni militari a Dhaira, circa 9 chilometri a est di Naqoura – sede della Forza di interposizione delle Nazioni Unite (Unifil) – nel sud del Libano. Il 17 ottobre, l’agenzia di stampa libanese “Nna” aveva riferito che le forze israeliane avevano sganciato “decine di bombe al fosforo e razzi sulle località di Dhaira, Kfarkila, Adaisseh, Matlu, Arqoub, Aita al Chaab e Al Labuneh, vicino a Naqoura, in mezzo a un intenso volo di aerei da ricognizione”. In un'inchiesta condotta nel villaggio di Dhaira, i giornalisti di "L'Orient Le Jour" hanno intervistato una decina di persone che si trovavano lì al momento degli attacchi del 16 e 17 ottobre, oltre a medici, membri della Protezione civile, esperti militari e attivisti per i diritti umani. "Grazie alle testimonianze, alle foto e ai video a cui ha avuto accesso", il quotidiano libanese "può confermare che Israele ha effettivamente sparato munizioni al fosforo bianco su Dhaira", si legge. Il fosforo bianco è vietato dalla Convenzione delle Nazioni Unite su certe armi convenzionali. (Lib)