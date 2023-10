Francia: prefetto Parigi vieta manifestazione, potrebbe essere a sostegno di Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto reso noto dal Consiglio di Stato francese lo scorso 18 ottobre, il governo non può vietare sistematicamente le manifestazioni filo-palestinesi nel Paese, ma spetta ai prefetti delle città valutare se possa esistere un rischio per l’ordine pubblico. “Il semplice fatto di poter fare commenti antisemiti, negazionisti o di sostegno al terrorismo è per noi un problema e questo giustifica i divieti”, ha detto il prefetto di Parigi. Come ricorda il quotidiano “Le Figaro”, giovedì scorso nella capitale francese, in Place de la Republique, si è tenuta una manifestazione filo-palestinese che ha riunito 15 mila persone. La questura ha riferito che dieci persone sono state arrestate per frasi antisemite. “Non avevo vietato quella manifestazione perché nella dichiarazione ufficiale c’era una chiara condanna delle azioni di Hamas”, ha detto il prefetto di Parigi, sottolineando che ogni volta viene esaminato “caso per caso”. Dallo scorso 7 ottobre, nella capitale francese sono stati registrati circa 190 attacchi antisemiti, che hanno portato a oltre 70 arresti. (Frp)