Roma: svaligiano casa a Monterotondo ma il portiere li scopre, uno arrestato, si cercano i complici

- Insospettito da strani rumori che arrivavano da un appartamento, il portiere di un condominio di via Fausto Cecconi a Monterotondo, in provincia di Roma, ha contattato il 112 e poi si è affacciato alla finestra mettendo in fuga tre uomini che stavano svaligiando una casa. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri che hanno sorpreso uno dei tre uomini mentre saltava fuori da una finestra. Il ladro, un 24enne argentino, è stato bloccato dai militari. Il tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto e ha rimesso l’uomo in libertà. Sono in corso le indagini in corso per risalire ai complici. (Rer)