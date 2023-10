Kazakhstan: incidente miniera, la Turchia esprime le proprie condoglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha espresso le proprie condoglianze per l'incidente in miniera avvenuto a Kazakhstan. Lo ha riferito il ministero degli Esteri turco su X (ex Twitter). "Profondamente addolorati per l'incidente (...) Porgiamo le nostre condoglianze a coloro che hanno perso la vita e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. La Turchia è solidale con il governo e il popolo del nostro amico e fratello Kazakistan", si legge su X. (Tua)