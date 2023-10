Mozambico: scontri durante proteste contro risultati amministrative, tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone sono morte in Mozambico durante le contestazioni di ieri dei risultati delle elezioni amministrative dello scorso 11 ottobre. Lo ha reso noto l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw), precisando che tra le vittime c’è anche un bambino di dieci anni, ucciso nella provincia di Nampula. Il vicedirettore di Hrw per l’Africa, Ashwanee Budoo-Scholtz, ha dichiarato che “le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco” ed esortato le autorità a “indagare tempestivamente”. L’associazione anticorruzione Center for Public Integrity ha parlato invece di due vittime, di cui un agente di polizia a Nampula e un civile a Nacala. La polizia ha riferito che sono stati effettuati circa 70 arresti in quattro città. (segue) (Res)