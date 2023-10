Mozambico: scontri durante proteste contro risultati amministrative, tre morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni di protesta sono state convocate dalla Resistenza nazionale mozambicana (Renamo), il principale partito di opposizione, e guidate dal candidato sindaco Venancio Mondlane, dopo che la Commissione elettorale ha ufficializzato i risultati, attribuendo al partito al potere, il Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo), la vittoria in 64 comuni su 65. I manifestanti sono scesi in piazza a Nampula e Nacala, ma anche in altre città e nella capitale Maputo. Il processo di voto è stato seguito da osservatori elettorali, che hanno denunciato casi diffusi di intimidazioni e falsificazioni a favore di Frelimo. (Res)