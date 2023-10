Medio Oriente: vice leader Hamas, disposti a rilasciare otto persone con cittadinanza russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas è disposto a rilasciare otto persone con cittadinanza russa, dopo che Mosca ha chiesto informazioni sui connazionali con doppio passaporto presumibilmente tenuti in ostaggio a Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sputnik”, sulla base di quanto dichiarato dal vice leader di Hamas Musa Abu Marzouq. “Attraverso il ministero degli Esteri russo, abbiamo ricevuto una lista di persone che hanno la doppia cittadinanza. Stiamo prestando molta attenzione a questa lista perché percepiamo la Russia come il nostro amico più caro”, ha detto Abu Marzouq. “È complicato, ma li stiamo cercando. Non appena li troveremo, li rilasceremo” ha assicurato il vice leader di Hamas. (Rum)