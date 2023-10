Legge Bilancio: Barelli (FI), senza correzioni presenteremo emendamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro obiettivo è andare a ritmi serrati per approvare una buona manovra, responsabile, prudente e rivolta alle fasce della popolazione con redditi bassi. Il rinnovo di tutti i contratti del pubblico impiego ne è una dimostrazione. Ma occorre celerità. E dunque, con gli altri partiti della maggioranza, riteniamo di non presentare emendamenti, a meno che non ci siano motivi particolari". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista al "Corriere della Sera". Alla domanda se la manovra è pronta, l'esponente di FI ha risposto: "No, aspettiamo di vedere il testo definitivo e l'incontro che Antonio Tajani avrà con Giorgia Meloni per alcuni necessari aggiustamenti - ha aggiunto -. Ci sono punti che hanno generato perplessità come l'accesso ai conti correnti da parte del fisco. L'accordo è che in Parlamento approdi un testo che non aumenti la pressione fiscale e che non tocchi con tasse la casa, bene primario degli italiani". "Tajani è stato chiaro - ha precisato Barelli -. Per noi le tasse sulla casa non possono essere parte della manovra, quindi vigileremo, se necessario ci confronteremo con spirito costruttivo, ma occorre sottolineare che anche i cittadini proprietari di immobili che affittano in tempi brevi vanno tutelati", ha concluso. (Rin)