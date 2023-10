Medio Oriente: Tajani, contattata italiana in Striscia di Gaza, messaggio positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console italiano a Gerusalemme è riuscito a contattare una delle connazionali che sta nella Striscia di Gaza e il messaggio arrivato è stato positivo. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento telefonico al Tg1. “Sapete che ci sono 14 italiani più 5 loro familiari, sono vicini a Rafah e sono in buone condizioni, non ci sono scontri, non ci sono bombe che arrivano o missili nella zona dove stanno loro. Quindi l’ultima notizia arrivata è positiva, perché la nostra prima preoccupazione è tutelare i nostri connazionali”, ha affermato Tajani. “La nostra connazionale che si è messa in contatto con il consolato a Gerusalemme ha detto che la situazione lì è tranquilla. Mi pare verosimile che nel sud della Striscia di Gaza la situazione sia completamente differente rispetto al nord, dove l’esercito israeliano sta colpendo le basi di Hamas”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “La situazione lì è abbastanza tranquilla, nel sud della Striscia di Gaza verso il valico di Rafah, attraverso il quale dovrebbero uscire i nostri connazionali appena sarà possibile”, ha detto Tajani. (Res)