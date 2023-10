Medio Oriente: Bonelli (Avs), Meloni si vergogni su astensione Italia Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I drammatici bombardamenti di questa notte su Gaza rappresentano un atto di brutalità che non farà altro che accrescere l'odio, aggiungendo violenza alla violenza e causando ulteriori vittime civili. Questa notte, con la sua astensione alla richiesta di una tregua umanitaria avanzata dall'Assemblea generale dell'Onu, poi approvata con 120 voti a favore, l'Italia ha rotto la sua storica posizione di Paese dialogante con il mondo arabo e ha rinunciato a sostenere una decisione per tutelare i civili". Lo ha detto, in una nota, Angelo Bonelli, coportavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Il voto dell'Italia è scandaloso e la Premier Giorgia Meloni se ne deve vergognare. La comunità internazionale deve fare tutto il possibile per porre fine a questa violenza insensata. Dobbiamo contrastare il terrorismo di Hamas e la logica della guerra che colpisce solo la popolazione civile", ha concluso.(Rin)