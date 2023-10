Roma: sindacati taxi, su licenze presidente commissione Lazio Bertucci parla a vanvera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In replica alla nota di ieri del presidente della commissione bilancio della Regione Lazio Marco Bertucci di Fratelli di Italia, i coordinatori del comparto taxi di Ugl taxi, Uil Trasporti Lazio, Fit Cisl Lazio, Federtaxi Cisal, Uritaxi, Ati taxi, Uti e Claai, affermano che "Bertucci usa una querelle locale per fare della sterile polemica politica". In una nota i sindacati dei tassisti spiegano: "Invitiamo il consigliere a leggere con attenzione il decreto scritto da un ministro di Fratelli d'Italia appena emanato dall'attuale governo e ricordiamo allo stesso consigliere che i sostituti di una licenza taxi non sono certo precari ma lavoratori stabilmente e regolarmente impiegati. Al consigliere ricordiamo anche che il titolo oneroso per un bando di licenze taxi era già previsto dalla normativa Bersani e riaffermato ora dal decreto Urso e la stessa agenzia delle entrate ne ha definito un valore certo". (segue) (Com)