Roma: sindacati taxi, su licenze presidente commissione Lazio Bertucci parla a vanvera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Tale valore - proseguono i coordinatori sindacali del comparto taxi - oltre a garantire un'entrata per le dissestate casse comunali, per l'ottanta per cento andrà giustamente a compensare gli attuali titolari di licenza taxi che vedranno diminuire il valore della loro licenza, acquistata dalla stragrande maggioranza dei tassisti con rinunce e enormi sacrifici. Se Bertucci vuole mostrare vera vicinanza ai sostituti alla guida si attivi fin da subito presso la commissione bilancio della Regione Lazio, da lui presieduta, per garantire a chi non ha accesso al credito di usufruire di fondi ad hoc - concludono i sindacati - per rispondere a un eventuale bando taxi oneroso annunciato dal sindaco Gualtieri". (Com)