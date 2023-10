Medio Oriente: Tajani, ambasciata al Cairo pronta a inviare convoglio per evacuare connazionali appena possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia continua a monitorare la situazione in Medio Oriente minuto per minuto e l’ambasciata al Cairo è pronta a inviare un convoglio per prendere i connazionali nella Striscia di Gaza, appena sarà possibile farli uscire dal valico di Rafah. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento telefonico al Tg1. “La priorità del governo è seguire gli italiani che sono lì. Devo ringraziare il consolato a Gerusalemme, che sta facendo di tutto per contattare i nostri connazionali che sono sulla Striscia di Gaza. Purtroppo le comunicazioni sono interrotte, ma oggi il nostro consolato è riuscito a raggiungere una delle persone, che ha mandato un messaggio positivo”, ha affermato Tajani. (Res)