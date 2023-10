Medio Oriente: Mantovano, Italia impegnata a spegnere miccia, dialogare con tutti i soggetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia vuole che la miccia che si è accesa in Medio Oriente venga spenta e la presenza di Meloni al Cairo, unico leader del G7, testimonia la volontà e lo sforzo dell’Italia in questa direzione. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano in occasione dell’assemblea nazionale 2023 di Azione. “Non bisogna trascurare il dialogo con nessun Paese. Ogni soggetto deve essere tenuto in considerazione”, ha aggiunto.(Rin)