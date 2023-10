Medio Oriente: Tajani, abbiamo trattato per liberazione nostri ostaggi, purtroppo trovati morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha trattato in maniera “molto intensa” per la liberazione degli ostaggi, ma “purtroppo sono stati trovati morti tutti e tre”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un intervento telefonico al Tg1. “La mia prima missione era stata in Egitto dal presidente Al Sisi, a cui avevo consegnato i nomi dei tre italiani che erano in ostaggio. Anche il primo ministro si era impegnato con le autorità del Qatar, consegnando i nomi, poi purtroppo le notizie sono state negative”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Adesso la trattativa credo continui ad andare avanti con i rappresentanti degli altri Paesi. Come europei e come G7 siamo impegnati affinché ci sia una immediata liberazione di tutti gli ostaggi. Lo chiediamo e continuiamo a chiederlo, la situazione si sta complicando. Speriamo che il buon senso e la voglia di pace prevalga rispetto alla violenza”, ha aggiunto Tajani. (Res)