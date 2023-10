Medio Oriente: Mantovano, Italia pronta ad aiutare nella liberazione ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è pronta a dare aiuti, ha i canali tesi per la liberazione degli ostaggi e la sua posizione nei consessi internazionali è più spendibile rispetto ad altri, anche per il tratto non coloniale rispetto ai Paesi del golfo e dell'Africa e per le interlocuzioni molto intense - attivate o riattivate - nell’ultimo anno". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenuto all'assemblea nazionale di Azione.(Rin)