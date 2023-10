Usa: Biden il 14 novembre a San Francisco per incontrare leader Apec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si recherà a San Francisco, in California, il 14 novembre per ospitare i rappresentanti dei 21 membri della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) nella Settimana dei leader economici dell’Apec. Il presidente metterà in risalto la forza e la resilienza dell’economia statunitense e i legami economici di lunga data con l’Asia-Pacifico, e ribadirà l’impegno a collaborare con i partner per una crescita regionale sostenibile e inclusiva. Lo annuncia una nota della Casa Bianca. L’Apec è un forum intergovernativo, istituito nel 1989, di cui fanno parte 21 membri dell’anello del Pacifico: Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Indonesia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Thailandia e Vietnam.(Was)