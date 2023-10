Roma: lite per viabilità finisce in aggressione, denunciati due giovani, uno è minorenne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite per motivi di viabilità è sfociata in aggressione: è accaduto stanotte intorno alle 2 in piazza Ungheria a Roma dove i carabinieri dei Parioli sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Sul posto i militari hanno accertato che due giovanissimi, un 18enne e un 17enne, al culmine del diverbio con un 50enne hanno preso il casco e la catena del motorino su cui viaggiavano e hanno iniziato a percuotere l'uomo. I due giovani sono stati denunciati e la catena è stata sequestrata. (Rer)