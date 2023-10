Sicurezza: Mantovano, preoccupazione per manifestazione Roma pro palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo fatto una scelta, quella di non vietare le manifestazioni come quelle che si stanno svolgendo anche altrove perché il dissenso, anche deciso, deve trovare i suoi spazi. Il dissenso deciso non è dissenso violento. Non tolleriamo violazioni del codice di penale, lo dico anche in riferimento alla manifestazione che si svolgerà tra poche ore e che è fonte di non poche preoccupazioni”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano intervistato in occasione dell’assemblea nazionale 2023 di Azione. "Il fatto che la Cgil si sia sfilata non è un bel segnale”, ha aggiunto.(Rin)