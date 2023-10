Mediobanca: Nagel, proseguirà piano di crescita degli ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni Mediobanca ha avviato un percorso di crescita “che proseguirà”, ha spiegato Alberto Nagel, Amministratore delegato di Mediobanca, intervenendo all’assemblea in corso oggi in piazzetta Cruccia per il rinnovo del CdA. L’Ad ha poi ricordato che il piano 2013-16 prevedeva due miliardi di euro di ricavi, un Rote del 7 per cento, un Cet1 pari al 12 per cento e una distribuzione totale di 0,5 miliardi. Nel piano 2016-19 erano previsti ricavi da 2,5 miliardi, un Rote del 10 per cento, Cet1 al 14 per cento e una distribuzione pari a 1,3 miliardi. Passando, invece, al piano 2019-2023 la stima vedeva ricavi da 3,3 miliardi, un Rote del 13 per cento, Cet1 al 15,9 per cento e una distribuzione di 2,2 miliardi. Nagel è tornato sui risultati di successo e l'implementazione del piano 2023-2026 “One Brand One Culture” apprezzato dal mercato, che prevede 3,8 miliardi di ricavi, un Rote di circa il 15 per cento per cento Cet1 superiore al 14,5 per cento e una distribuzione pari a 3,7 miliardi. (Rem)