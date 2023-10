Roma: in fiamme negozio a Colli Aniene, il rogo da un corto circuito di una presa elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato nella notte, intorno alle 3, nei locali di un negozio in via Ettore Franceschini a Roma, in zona Colli Aniene. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri della stazione Tor Sapienza a seguito di una segnalazione dei residenti al 112. Secondo le prime ricostruzioni all'origine del rogo ci sarebbe un corto circuito a una presa elettrica, non sono stati rinvenuti inneschi e quindi al momento si esclude il dolo. (Rer)