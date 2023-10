© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'automobile, che risultava rubata, è stata incendiata nella tarda serata di ieri in in via Colle Reti a Frascati. Sul posto, intorno alle 23:30, sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri della compagnia locale i quali hanno accertato che la vettura era stata rubata il primo settembre scorso. Sono in corso le indagini.(Rer)