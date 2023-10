© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha invitato tutti gli italiani che vivono nel sud del Libano ad abbandonare le zone più a rischio. Parlando al Tg2, Tajani ha aggiunto che la situazione è "tranquilla in Giordania e in Egitto". "Tranquillizziamo anche i turisti che sono lì, non c'è alcun pericolo", ha detto il ministro. (Res)