Cultura: M5s a Sangiuliano, salvare documentario italiano

- "Sosteniamo convintamente i documentaristi indipendenti italiani che hanno rivolto un appello pubblico per denunciare la propria difficile situazione, aggravata dai tagli annunciati da Gennaro Sangiuliano. In manovra presenteremo emendamenti ad hoc affinché il ministero della cultura attui una adeguata distribuzione dei fondi a questo settore". Lo dichiarano gli esponenti del M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato. "Il documentario italiano, con le proprie specificità, rappresenta una eccellenza che dobbiamo in ogni modo salvare. È giunto il momento che dal ministero della cultura giungano risposte serie e concrete su questo fronte".(Rin)