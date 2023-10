Roma: principio incendio davanti una casa in via dell'Archeologia, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un principio di incendio che sembra un avvertimento: sul caso stanno indagando i carabinieri delle stazioni di Tor Bella Monaca e Frascati. Stanotte, intorno alle 3, i militari sono intervenuti in via dell'Archeologia, nota piazza di spaccio di Tor Bella Monaca. Poco prima, al 112, era stato segnalato un rogo davanti al cancelletto di ingresso a un'abitazione al civico 106. Le fiamme, con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono state spente in breve tempo ma sull'accaduto sono in corso indagini per risalire alle motivazioni del gesto.(Rer)