- "Non abbiamo evidenze di coinvolgimento della Russia nei fatti del 7 ottobre". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano intervistato in occasione dell’assemblea nazionale 2023 di Azione. "Ci sono più indizi del concorso di altre realtà in quelle regine", ha aggiunto. (Rin)