Cina-Usa: Wang, a Sullivan ribadita posizione su Taiwan e Mar Cinese Meridionale

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha avuto “una comunicazione strategica sostanziale e costruttiva” col consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, a Washington. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri cinese, precisando che i due interlocutori hanno parlato delle relazioni bilaterali, del conflitto Palestina-Israele e di altre questioni internazionali e regionali di comune interesse e hanno concordato di “compiere sforzi congiunti per concludere un incontro tra i due capi di Stato a San Francisco”, ovvero di organizzare un incontro tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden nell’ambito del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico. Wang ha sottolineato che “l’indipendenza di Taiwan” è “la sfida più grande” per le relazioni bilaterali e “la più grande minaccia alla pace e alla stabilità nello Stretto di Taiwan”, ribadendo la posizione di Pechino sul Mar Cinese Meridionale.(Cip)