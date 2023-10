Foggia: Gdf, frode sisma bonus, sequestrati crediti fittizi e immobile per 11 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli delle fiamme gialle hanno fatto emergere, inoltre, che molti dei lavori dichiarati e fatturati, sui quali era stato richiesto il riconoscimento del credito fiscale, non erano in realtà mai stati effettuati; l’analisi dei conti correnti permetteva, quindi, di ricostruire un articolato movimento di somme che, per pari importi e date, “giravano” tra le società interessate per giustificare contabilmente operazioni economiche di fatto mai avvenute, ritornando, al termine dei vari passaggi, nella disponibilità dei committenti. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, disponeva il sequestro dell’immobile e dei crediti fittizi. Va precisato che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, indipendentemente dal quadro indiziario emerso, la posizione degli indagati è al vaglio dell’autorità giudiziaria e non possono essere considerati colpevoli fino al definitivo accertamento con sentenza irrevocabile (Rin)