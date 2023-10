Governo: Foti (Fd'I), nessuna tensione nella maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La maggioranza ha definito, per tempo e con grande unità, gli obiettivi su cui concentrare le risorse di quella che probabilmente è la legge di bilancio più difficile degli ultimi due decenni: famiglia, pensioni, sanità e imprese. E in questo caso la bandiera della maggioranza è l’unica che ha senso piantare. Sventolare bandierine, in una coalizione, non fa incassare dividendi elettorali e non serve a nessuno. Occorre che tutti noi rispettiamo gli accordi presi a livello di leader di partito e di capigruppo”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.(Rin)