Medio Oriente: ambasciatore Israele a Roma, proseguiremo finché Hamas non sarà sradicato

- Israele vuole andare "fino in fondo" nella propria operazione nella Striscia di Gaza fino a quando il movimento islamista palestinese Hamas non sarà "sradicato". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, al Tg1. Secondo il diplomatico israeliano, non è cambiato molto dopo l'intensificazione degli attacchi su Gaza di questa notte. Le priorità delle forze israeliane rimangono "liberare gli ostaggi e rimuovere la minaccia di Hamas", ha affermato Bar. (Res)